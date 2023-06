Brughiera salvata Ma Confindustria teme lo stop allo sviluppo dell’area cargo

di Rosella Formenti

Approvato dal Ministero dell’Ambiente il Masterplan 2035 che riguarda lo sviluppo di Malpensa, il giudizio positivo è stato licenziato con una prescrizione e cioè che l’ampliamento di cargo city potrà avvenire dentro il sedime aeroportuale, quindi niente consumo di ulteriore brughiera all’esterno. Decisione sulla quale hanno espresso parere positivo i comitati e le associazioni ambientaliste perché la brughiera è salva, ma ha acceso il dibattito all’interno del quale sono emerse le preoccupazioni di Confindustria Varese e di alcuni esponenti politici che temono lo stop allo sviluppo dell’area cargo. Il dibattito è aperto e continua. Ieri a rompere il silenzio i sindaci dei 9 comuni del Cuv (consorzio urbanistico volontario) dell’area di Malpensa con un comunicato nel quale hanno esposto la loro posizione. Scrivono: "Ora il Masterplan deve essere attuato tenendo conto delle richieste del territorio, richieste formulate nell’interesse della popolazione che vive nei nostri paesi. Ci chiedono se siamo soddisfatti del decreto di Via: certo che lo siamo, il documento approvato riprende, in buona parte le proposte da noi avanzate, e se l’ampliamento verrà realizzato senza la sottrazione dei 44 ettari, non possiamo che esserne felici, perché la brughiera sta a cuore anche a noi, ma ci stanno a cuore anche i cittadini che vivono nell’intorno aeroportuale e le loro molteplici esigenze". Esigenze indicate nel Protocollo d’Intesa sottoscritto un anno fa, nel mese di giugno 2022, dal Cuv, Sea, Enac, Provincia di Varese, Arpa, Regione: "Da qui vogliamo ripartire – sottolineano i sindaci - richiamando i diversi attori che hanno siglato il protocollo". Il Protocollo dunque è in questo momento, dopo la decisione del Ministero sul Masterplan, punto di partenza fondamentale, continua il comunicato del Cuv " il documento analizza molteplici aspetti (non solo la realizzazione dell’area cargo) e prevede la realizzazione di una serie di opere infrastrutturali già inserite nel vecchio Piano d’area, la valutazione e la realizzazione di tutte quelle opere compensative realizzate solo parzialmente o non realizzate con l’apertura di Malpensa 2000 e tante altre opere non direttamente legate all’ampliamento extra sedime".

Prevede inoltre importanti interventi finalizzati al contenimento e alla riduzione del rumore, e dell’inquinamento atmosferico e strumenti atti a favorire il rinnovo delle flotte degli aeromobili. Concludono "Ora chiediamo di partire dal Protocollo, siamo pronti ad incontrare tutti i firmatari e a rendere concreti gli impegni assunti, in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale". Critiche alla scelta del Ministero di bocciare l’ampliamento all’esterno del sedime sono arrivate da Anama (associazione agenti merci aeree), per voce del suo presidente Alesandro Albertini che ha detto "la battuta d’arresto allo sviluppo di cargo city dimostra una grave assenza di una visione sistemica della politica a supporto dello sviluppo del sistema logistico e del commercio internazionale".