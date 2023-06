Brughiera salva, si rilancia "Troppi aerei e rumore"

di Rosella Formenti

In prima linea da 25 anni Uni.Co.Mal. (unione dei comitati del comprensorio di Malpensa) contro l’espansione incontrollata dell’aeroporto di Malpensa, a tutela della salute dei cittadini e a difesa dell’ambiente, commenta la bocciatura al Ministero dell’Ambiente nell’ambito dell’approvazione del Masterplan 2035 dell’espansione di cargo city nella brughiera, sviluppo che potrà avvenire invece dentro il sedime. Ma per Uni.Co. Mal aver salvato dal cemento quell’area non basta e in comunicato scrive: "L’approvazione da parte della Commissione Via del Masterplan 2035 non ha incontrato il nostro parere favorevole per quanto riguarda il riconoscimento di compatibilità ambientale all’aumento del numero di voli, con l’incremento dei problemi rumore e di salute pubblica. Adesso si accetta un aumento fino a 40 milioni di passeggeri". Quindi resta forte la preoccupazione.

Continua la nota :"Se il nostro parere è favorevole per quanto riguarda la rinuncia alla cementificazione di 44 ettari di brughiera, ciò non è sufficiente perché questa porzione di territorio venga salvaguardata". Per difenderla "occorre che venga approvato un piano che lo riconosca come Sic (Sito di Importanza Comunitaria) per il suo pregio e la sua rarità botanica e faunistica e lo tuteli. Ci sono state diverse mobilitazioni di associazioni, comitati, sindaci dei Comuni e semplici cittadini per chiedere che ciò avvenga. Noi chiediamo che lo stesso Parco del Ticino con l’Assemblea dei suoi sindaci promuova la tutela della brughiera presso la Regione Lombardia rafforzando la domanda già presentata alle associazioni". Quindi Uni.Co.Mal pone domande ai sindaci dei 9 comuni del Cuv, " Cosa pensano i sindaci che dopo aver firmato un patto d’intesa con Regione Lombardia Enac e Sea si ritrovano ora a ripensare la destinazione di questa brughiera? Saranno d’accordo ora dopo che è stata evitata la cementificazione di difendere questo luogo come SIC? Noi ci auguriamo che ripensino seriamente a quel patto di intesa già superato dei fatti e che riconoscano questa nuova area SIC come un patrimonio pregiato e insostituibile per il nostro territorio".

Infine Uni.Co.Mal chiede " il passaggio di questo territorio dal demanio del Ministero delle Difesa a quello del Ministero dell’Ambiente e il suo conseguente affidamento alla tutela del Parco del Ticino".