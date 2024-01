Bregasi saluta il Città di Varese: contratto risolto. Volto nuovo a centrocampo, arriva Mattia Ortelli

Al Città di Varese era arrivato lo scorso mese di luglio di provenienza dal Chieti. Ora, per il centrocampista Lorenzo Bregasi, è arrivato il tempo dei saluti. La società biancorossa ha infatti comunicato di avere risolto consensualmente il contratto con il giocatore. Bregasi era partito da titolare a inizio stagione nella sfida contro il Bra ma poi non ha più trovato spazio, nel corso della stagione, giocando soltanto 46’. "A Lorenzo – scrive la società biancorossa nella nota con cui comunica la risoluzione del contratto – l’augurio per un prosieguo di stagione ricco di successi sportivi". Dopo il congedo con Sindit Guri con il quale il contratto è stato risolto prima di Natale, il Cdv ha quindi sfoltito ulteriormente la rosa. In entrata è stato invece preso il centrocampista Mattia Ortelli.Cristiano Comelli