Botte tra ragazzi italiani e nordafricani, tre feriti in notte di violenza

Lite furibonda per futili motivi, forse per una sigaretta: due ragazzi italiani sabato notte in via El Greco, al quartiere Ducatona, si sono affrontati e un 26enne è stato portato dall’ambulanza della Croce Casalese al Pronto soccorso di Codogno. L’episodio è avvenuto ai margini della Notte Bianca. Poche ore prima, in viale Trento e Trieste a Lodi, poco distante dalla stazione ferroviaria, un 48enne e un 51enne nordafricani sono venuti alle mani per cause al vaglio di una Volante della polizia di Stato. Sul posto due ambulanze distinte proprio per tenere separati i contendenti, entrambi finiti al Pronto soccorso del Maggiore. Infine all’alba, fuori da un locale sulla Provinciale 234 tra Codogno e Casalpusterlengo, soccorso un 29enne che aveva bevuto troppo.

M.B.