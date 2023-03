Boschi dello spaccio Via i bivacchi dei pusher

di Lorenzo Crespi

Non si ferma l’attività del comando provinciale dei carabinieri di Varese a contrasto di un fenomeno diffuso come lo spaccio di stupefacenti nei boschi. Venerdì, dalle 12, la compagnia di Saronno ha messo a segno un blitz contro lo spaccio di droga nelle zone boschive del comprensorio Parco Pineta, nel territorio di Tradate, nelle località Pianbosco di Venegono Superiore e Croce del Monte di Castelseprio. Durante la perlustrazione delle aree, sono stati rinvenuti e smantellati i bivacchi utilizzati dagli spacciatori.

In particolare, per l’attività di contrasto, sono stati impiegati venti militari della compagnia carabinieri di Saronno, che hanno effettuato controlli nei boschi e nelle vie di comunicazione direttamente adiacenti

Il personale impiegato ha individuato complessivamente cinque bivacchi che sono stati smantellati, rinvenendo materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente oltre ai viveri utilizzati dagli spacciatori.

Nelle prossime settimane i controlli proseguiranno con la stessa intensità. Un’attività che continua con lo scopo di arginare un fenomeno molto diffuso nella zona, che lo scorso lunedì è stata anche oggetto del sopralluogo del sottosegretario all’interno Nicola Molteni. Dopo aver visitato in mattinata l’area delle Valli del Verbano, tra cui il luogo teatro dell’omicidio di Castelveccana, l’onorevole leghista ha fatto tappa anche nel Parco Pineta al confine tra Varesotto e Comasco, per poi incontrare i sindaci della zona a Tradate.

Un altro centro limitrofo in cui il problema dello spaccio è presente è Vedano Olona, dove l’amministrazione comunale ha deciso di prendere una serie di contromisure. Il Comune mette infatti in campo la polizia locale con un presidio di pattuglia fisso, per poter controllare e monitorare l’area, svolgendo anche un’efficace azione deterrente.

Il sindaco Cristiano Citterio ha chiesto la massima collaborazione alle forze di polizia. "Sarà molto importante anche l’opera di sensibilizzazione che abbiamo in animo di portare avanti tra i giovani e nelle scuole – commenta – per affrontare questa problematica sul versante della formazione e dell’educazione".