Boschi della droga al setaccio Scoperti altri due spacciatori

Proseguono le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallarate. Nei giorni scorsi l’attenzione è stata rivolta a un’area boschiva compresa tra i comuni di Sumirago, Albizzate e Jerago con Orago interessata da un insolito movimento di persone che ha suscitato sospetti. Partendo dall’osservazione dei militari di Albizzate è stato individuato un bosco di Sumirago, facilmente accessibile anche percorrendo sentieri che conducono ad Albizzate e Jerago con Orago, che era divenuto territorio di spaccio gestito da due cittadini maghrebini. La costante attività di controllo ha permesso di individuare i sentieri battuti dagli spacciatori per raggiungere il bivacco. Alle prime luci dell’alba carabinieri e unità cinofile hanno iniziato la battuta nel bosco sorprendendo due pusher nel sonno. Grazie anche al fiuto di Mitch, un "carabiniere a quattro zampe", sono state recuperate alcune dosi di stupefacente, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti. Sequestrato anche un bastone che i due marocchini avevano per difendersi da chi poteva disturbare la loro attività. I due uomini fermati sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed accompagnati in Questura a Varese per la valutazione della loro espulsione dall’Italia.

Va ricordato che l’impegno da parte dell’Arma per contrastare il fenomeno è massimo, dal mese di aprile di quest’anno proprio per sviluppare una più incisiva azione di contrasto dello spaccio nei boschi sono a disposizione del Comando Provinciale di Varese gli uomini degli Squadroni carabinieri eliportati "Cacciatori" di Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia, che hanno offerto un importante supporto. Da aprile in due mesi di attività nel corso dei servizi congiunti, sono state arrestate 14 persone e denunciate altre 13, smantellati ben 67 bivacchi, sequestrati 2 kg circa di sostanze stupefacenti, armi e denaro contante. A questi servizi si affianca l’impegno costante dei carabinieri delle compagnie del territorio varesino che ha permesso dall’inizio dell’anno in corso, in autonomi servizi, di arrestare ulteriori 15 persone, smantellando un’altra decina di bivacchi e sequestrando altri 2 kg. circa di stupefacente di vario tipo, nonché armi da fuoco, machete, coltelli e denaro provento dell’attività di spaccio.Rosella Formenti