Bollette raddoppiate Errori di calcolo e disguidi "Acqua come il vino"

di Sara Giudici

I più anziani, soprattutto i pensionati, si sono presentati di persona. Molti saronnesi, complice l’attività professionale, hanno mandato mail o telefonato, ma certo sono decine le persone che hanno presentato proteste, rimostranze e richieste di informazioni ad Alfa srl, società da che da gennaio gestisce l’acquedotto saronnese.

Al primo posto, tra le richieste, l’aumento delle tariffe. Alfa aveva condiviso una nota rilanciata dall’amministrazione ma evidentemente l’incremento non è stato digerito o metabolizzato. Cittadine, ma anche commercianti con attività con abbondante uso d’acqua, si sono trovate con bollette “esplose“ con aumenti anche del trenta per cento. Ma non solo.

Ci sono stati anche molteplici problemi e disservizi, legati alla bollettazione vera e propria: qualche discrepanza nella lettura dei consumi, qualcuno si è trovato con la bolletta respinta per la mancanza di un adeguamento della domiciliazione e qualcun’altro si è trovato con conti da pagare che non tornavano per un sovrapporsi dei periodi di competenza.

Il risultato? Vere e proprie code in via Roma, davanti alla sede di Saronno Servizi, che mette a disposizione uno sportello per la gestione di Alfa.

Venerdì ci sono state anche una cinquantina di persone in coda e lunedì si è superata la dozzina. Tutti con grande amarezza e preoccupazione soprattutto per le tariffe: "In un periodo come questo, dove si fa fatica ad arrivare a fine mese, mancava proprio l’aumento dell’acqua – spiega una saronnese – sono qui per chiedere un riconteggio e magari una dilazione, perché davvero non so dove trovare i soldi".

Le segnalazione sono diverse: "Ho consumato meno acqua, ma pago di più. Questa volta senza dare una motivazione. Ad esempio, la quota fissa passa da 12 euro a 22 euro (+80%)".

Usa l’ironia, ma chiede anche un incontro con il sindaco Augusto Airoldi, Sergio Giannoni, ex candidato alla guida della città, intenzionato ad andare fino in fondo: "Ci si chiede se ci forniscono acqua o direttamente del buon vino – commenta – nel mio caso la bolletta, a fronte di un consumo pressoché invariato, è quasi raddoppiata".