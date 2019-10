Varese, 3 ottobre 2019 - L'ultimo abbraccio degli amici a Daniele Pozzi, il giovane culturista varesino morto a 23 anni dopo una gara di body building in Veneto. I funerali, in una gremita chiesa parrocchiale di Bobbiate, sono stati il momento del dolore e del ricordo. «A voi che vi state facendo domande e dubitate - ha detto il parroco, don Giampietro Corbetta - dico che è bello anche per la chiesa fare sport. Non c’è niente di proibito, il vangelo non impedisce niente a nessuno».

Lacrime per le parole di papà dall’altare. «Era grande, fortissimo, ma anche gentile, pacato e pieno di atteggiamenti - delicati - Ha fatto quello che amava in modo sincero, l’atletica, la pesistica: il suo ambiente era la palestra, era raggiante quando era lì dentro, dava carica, incoraggiava, aiutava». Un ritratto commosso, seguito da un lungo applauso. Intanto continuano gli accertamenti da parte della procura di Padova. L’autopsia, effettuata venerdì, per essere completa avrà necessità di comprendere gli esiti dei test sulle possibili sostanze contenute nei tessuti del giovane, da rilevare attraverso i test tossicologici. A quanto trapelato da ambienti giudiziari, l’unica evidenza già emersa sarebbe la presenza di una discreta quantità di sangue nei polmoni, al momento non ancora spiegabile, ma comunque compatibile con varie cause di morte naturale.

L'avvocato della famiglia, Gianluca Franchi, ha reso noto di non aver ancora ricevuto «notizie ufficiali dagli inquirenti», di aver partecipato al conferimento di incarico ai periti designati dalla Procura di Padova, e che «per volontà della famiglia, che ha estrema fiducia nella magistratura, non è stato designato alcun consulente di parte». Il corpo di Daniele è stato trovato all’alba di dieci giorni fa dalla fidanzata. Il giovane, reduce dai quattro ori conquistati nella Yamamoto Nutrition Cup, si è addormentato nella stanza del B&B dove soggiornava con la compagna, senza più risvegliarsi.