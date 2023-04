Blitz nei boschi della droga Spuntano 400 munizioni

di Rosella Formenti

Continua l’attività di contrasto allo spaccio di droga nei boschi del Varesotto da parte dei carabinieri con il contributo importante dei baschi rossi dei Cacciatori di Sicilia che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di uno spacciatore marocchino, colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare della custodia in carcere. I servizi di controllo straordinario del territorio dei militari della compagnia di Luino sono proseguiti nella giornata di sabato 22 aprile con una successiva perlustrazione nel fitto dei boschi, questa volta in Valcuvia, nella zona di Masciago Primo, sempre con contributo dei baschi rossi dei Cacciatori di Sicilia e il supporto dei carabinieri delle Stazioni di Cuvio e Laveno Mombello.

Nel corso dell’operazione è stato individuato un nuovo bivacco di spaccio attivo e, nel corso di un minuzioso sopralluogo alla ricerca di sostanze stupefacenti che potevano essere nascoste tra la vegetazione, gli uomini dell’Arma si sono invece trovati davanti a circa 400 munizioni per pistola di vario calibro e cartucce da fucile. Anche il rinvenimento delle munizioni di sabato dimostra, ancora una volta, il pericolo correlato alle attività di spaccio nei boschi, in cui gli spacciatori a volte si armano per difendere il territorio ritenuto a torto un proprio presidio occupato. Ora l’operazione portata a termine dall’Arma contribuirà a togliere dal mercato illegale, oltre alle sostanze stupefacenti, anche pericolose armi e munizioni. Va sottolineato che in aggiunta alle aree boschive di Valcuvia, Valganna e Valmarchirolo, già al centro di servizi dall’inizio del mese, il comando di Luino ha inserito, quale nuovo obiettivo, anche i boschi vicini al fiume Tresa e di confine con il territorio svizzero, poiché erano da poco emerse evidenze in quell’area di un acuirsi del fenomeno di spaccio a bordo strada e della nascita di nuovi bivacchi. Gli spacciatori, infatti, sempre più braccati dagli squadroni di Cacciatori, cercano nuove aree dove posizionarsi ma l’attenta pianificazione degli interventi non dà loro tregua.