Blitz della polizia nel parco del Museo del Tessile In manette pusher tunisino

Arrestato dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio un tunisino di 48 anni, noto negli ambienti dello spaccio con lo pseudonimo di "Murad".La zona di "attività" per il tunisino a Busto Arsizio il parco del Museo del Tessile dove dava appuntamento ai clienti. E lì è stato visto dalla pattuglia mentre confabulava con un’altra persona. Ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato dai poliziotti. Dalla perquisizione dello zaino che aveva con sé sono saltati fuori alcuni grammi di hashish mentre a terra, dove era riuscito a gettarli poco prima, c’erano un altro pezzo di fumo e una dose di cocaina. Addosso aveva anche 500 euro in contanti e due telefoni cellulari sui quali riceveva le chiamate dei clienti. È stato condotto in carcere.