Blitz della polizia locale Segnalati sette minori al parco con l’hashish

Il blitz della polizia locale di Origgio ha portato alla segnalazione per detenzione e uso di sostanze stupefacenti ai danni di sette ragazzi minorenni. L’operazione si è svolta nel fine settimana scorso, quando gli agenti sotto il comando di Alfredo Pontiggia, hanno colto in fragrante un gruppo di ragazzi dall’atteggiamento decisamente sospetto. I ragazzi sono molto allarmati alla vista degli agenti e delle loro intenzioni di effettuare un controllo al Parco dell’Infanzia. Proprio controllando i ragazzi hanno trovato sette grammi totali di hashish ad uso personale. I giovani, portati in comando di polizia locale, sono stati segnalati per possesso e uso di stupefacenti.

S.G.