Biondi: "La guerra alla discarica di rifiuti Solter si decide a ottobre"

Sarà il prossimo 26 di ottobre il giorno più lungo per le Amministrazioni comunali di Busto Garolfo e Casorezzo impegnate da oltre un ventennio in una dura battaglia contro la Solter srl per bloccare la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da siti contaminati.

Davanti ai giudici del Consiglio di Stato infatti verranno discussi tutti e tre i ricorsi presentati in questi ultimi anni per arrivare ad una sentenza finalmente definitiva e, come tutti sperano, favorevole alla causa di chi la discarica proprio non la vuole. Nel frattempo, un ennesimo stop alle ruspe della Solter srl che da mesi stanno lavorando per preparare l’area all’arrivo dei Tir.

Il prossimo ottobre verranno discussi tutti i ricorsi presentati e poi il giudice avrà tempo quarantacinque giorni, a meno di ulteriori proroghe, per fornire definitivamente un parere sulla fattibilità del progetto Solter.

"Siamo fiduciosi – ha commentato il sindaco Susanna Biondi – il fatto stesso che tutti e tre i ricorsi siano stati accorpati in un unico procedimento ci fa ben sperare su un pronunciamento in favore dei cittadini". Anche il Parco del Roccolo all’interno del quale si trova l’area Cave di Casorezzo, si è da subito schierato con i Comuni e con i cittadini esprimendo il proprio dissenso. Dopo una serie di ricorsi al Tar della Lombardia per tentare di fermare le ruspe, l’incontro del prossimo 26 ottobre potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia "Abbiamo percorso in oltre vent’anni tutte le strade possibili e immaginabili nonostante l’atteggiamento avverso di Città Metropolitana che di fatto si è schierata a favore della Solter – ha detto Susanna Biondi- autorizzando gli interventi di riqualificazione dell’area – non ci ha reso le cose facili, noi siamo però molto determinati e riusciremo a far sentire la nostra voce".

