Bilancio senza segreti Scuole e strade in pole position nel triennale da 21 milioni

di Paolo Girotti

In un triennale da oltre 21 milioni di euro, oltre 8 milioni di investimenti sul patrimonio pubblico riguardano l’anno in corso e in questa cifra il ruolo principale è quello occupato dalle scuole (36% degli investimenti), seguite da beni identitari (25%), strade (17%) e parchi (15%), almeno per quanto concerne le voci principali: è questo il riassunto degli investimenti illustrati dall’assessore Luca Benetti in occasione della presentazione del bilancio previsionale 2023 avvenuta a inizio settimana in consiglio comunale. Rispetto al triennale adottato dalla giunta a ottobre, nella lista degli interventi compare anche la manutenzione straordinaria all’impianto termico del plesso Tosi–Manzoni, del valore di 500mila euro, figlia dei problemi emersi in quest’ultima stagione termica. Fra gli altri interventi relativi al 2023 da segnalare la rifunzionalizzazione dei solarium nel parco ex Ila (un milione 100mila euro) e i progetti legati a "La scuola si fa città"; per l’ex liceo di via Verri l’efficientamento energetico (oltre tre milioni 300mila euro di cui 950mila nel 2023); nel parco ex Ila interventi per percorsi storici, recinzioni e manutenzioni (950mila euro nel 2023); la riqualificazione normativa, funzionale e l’efficientamento energetico delle scuole Pascoli (un milione 780mila euro di cui 900mila euro nel 2023); la riqualificazione normativa, funzionale e l’efficientamento energetico dell’asilo nido Salvo d’Acquisto (659mila euro) e l’inizio degli interventi per il community campus e la silent street (447mila euro). Messa in sicurezza, riqualificazione e abbattimenti delle barriere architettoniche sulle strade, invece, valgono 1,4 milionio, mentre per la mobilità sostenibile 170mila euro serviranno allo sviluppo della Bicipolitana.