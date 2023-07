Bià inaugura skate park e percorso vita

Oggi alle 10.30 saranno inaugurati a Bià il parco Campo 5 e lo skate park in via Puecher, opere da 250mila euro coperte da contributi regionali. In zona un’area con attrezzi ginnici e percorso vita. Lo skatepark è rivolto ad adulti, adolescenti e bambini sopra gli 8 anni muniti di protezioni.

La città di Abbiategrasso chiude di fatto 8 cantieri da inizio anno e mette a segno un investimento di quasi 6 milioni in lavori pubblici, come spiegato dall’assessore Roberto Albetti, insieme al sindaco Cesare Nai, all’assessore alla sicurezza urbana Chiara Bonomi e alla dirigente del settore lavori pubblici e gestione del patrimonio, Luciana Drago, nel "dare la giusta evidenza al lavoro che si fa per rendere la città più vivibile".

"Da agosto procederemo nel centro storico, con una luce più dolce e nuovi lucernari nei portici. La prossima settimana sarà inaugurata la ciclabile per Cassinetta di Lugagnano ma abbiamo molti lavori completati: l’impermeabilizzazione della copertura dell’asilo nido di via Galiei e di una parte della copertura della scuola di via Vivaldi, del cimitero maggiore e dell’asilo nido di via Galimberti; il rifacimento della copertura dell’edificio 2 della Colonia Enrichetta e di una parte del controsoffitto del porticato; l’impianto di illuminazione e le nuove pensiline del cimitero; l’asfaltatura di via Gorizia e la sostituzione delle bacheche informative per le affissioni di viale Cavallotti e Manzoni".

Tanti altri interventi sono in programma fra il 2023 e il 2024. "Un lungo elenco concreto di fatti – ha spiegato il sindaco Nai – che comprende non solo le opere ma anche i finanziamenti che siamo riusciti a ottenere".

Ch.S.