Varese, 29 ottobre 2019 - Incidente, poco dopo le 13, in località Beverina, tra Besozzo e Gemonio: un camion si è ribaltato in via Trieste, sulla strada statale 629,. Si tratta di un mezzo pesante per il trasporto della spazzatura ed è ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’uomo alla guida, un 64enne, è stato soccorso dal personale del 118 e non ha riporto ferite gravi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Varese e Ispra con un’autogru e un’autopompa e hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito. La strada è stata temporanemente hiusa al traffico e si sono feati forti disagi per la circolazione. Sul posto anche la Polizia Locale.