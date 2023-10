Besozzo, anziana cade e finisce in un torrente: salvata da un carabiniere quando era già in ipotermia

Besozzo (Varese), 20 ottobre 2023 – Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina a Besozzo dove un’anziana di 80 anni, che si era allontanata da casa, è scivolata ed è finita in un piccolo torrente, poco distante dalla propria abitazione.

A dare l’allarme i familiari che non l’avevano più trovata in casa. Subito sono scattate le ricerche, nel giro di un’ora la donna, in stato confusionale, è stata individuata nel corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e l’automedica, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Besozzo. Sono scattate le operazioni di soccorso, non c’era tempo da perdere perché l’anziana, viste le avverse condizioni climatiche, era quasi in ipotermia.

A salvarla un “angelo custode” in divisa, un carabiniere che non ha esitato a entrare in acqua, quindi si è caricato sulle spalle l’ottantenne dopo aver risalito il dislivello sdrucciolevole per la pioggia del terreno l’ha affidata alle cure dei sanitari.

L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo, non è in pericolo di vita.