"Benvenuto ai nuovi nati" Terza tappa del progetto

Sabato si è svolto l’ultimo dei tre appuntamenti di benvenuto dedicati ai piccoli castellanzesi, nati nel 2022. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Gentilezza del Comune. Il "Benvenuto ai nuovi nati" è un progetto nato con l’intento di diffondere sul territorio pratiche di Gentilezza e Accoglienza, attraverso la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con le associazioni cittadine che si occupano dei servizi ai bambini da 0 a 3 anni. A questa terza tranche, per i nati da settembre a dicembre 2022 hanno partecipato una quindicina di famiglie, portando così a 60 le famiglie aderenti nell’anno. "Siamo molto soddisfatti del grande apprezzamento che ha riscosso la nostra iniziativa"- ha commentato l’Assessore alle Politiche sociali e alla Gentilezza Cristina Borroni - "Con la ripresa degli appuntamenti, fermati a causa della pandemia, la partecipazione dei neogenitori e delle loro famiglie è stata ancora più sentita e numerosa. Siamo stati in grado di intercettare un reale bisogno da parte dei cittadini di coesione e di vicinanza, anche solo per potersi scambiare idee e consigli" Alla cerimonia è stato offerto alle famiglie, come da tradizione, un pacco dono destinato ai piccoli cittadini, accompagnato da un pesciolino fatto all’uncinetto: contiene delle scarpine colorate realizzate a mano, un documento sul corretto utilizzo del cellulare da parte dei più piccini e una tessera sconto del 10% sull’acquisto di alcuni beni presso le farmacie aderenti all’iniziativa e un opuscolo sui servizi per la fascia di età da 0 a 3 anni. S.V.