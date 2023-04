Benemerenze e medaglie civiche Aperte le segnalazioni di meritevoli

Persone, enti o associazioni che hanno reso il paese un posto più civile dove vivere. Il Comune vuole premiarli con una serie di onorificenze: attestato di benemerenza (anche alla memoria), medaglia civica di San Giorgio, cittadinanza onoraria.

C’è tempo fino al 28 aprile per le candidature via pec o all’ufficio protocollo del Comune. L’attestato di benemerenza è riconosciuto a cittadini, associazioni o gruppi che si sono distinti per il loro valore etico, morale, sportivo e culturale. La medaglia civica a individui, associazioni o gruppi che si sono messi in luce in attività lavorative o sportive. La cittadinanza onoraria, infine, è riconosciuta a quanti, pur non nati a San Giorgio, hanno dimostrato attaccamento alla comunità locale. Possono formulare candidature il sindaco e i consiglieri, le associazioni delle Consulte, i rappresentanti delle Chiese e i movimenti religiosi riconosciuti presenti sul territorio, i cittadini radunati in comitati. S.V.