"Basta stipendi da fame", scatta lo sciopero con presidio

Sciopero a Malpensa domani, mobilitazione indetta da Cub, Flai, Usb, e Adl che chiedono l’aumento degli stipendi per adeguarli all’attuale costo della vita e il rinnovo dei contratti nazionali fermi da anni. Lo stop per i lavoratori del settore (compagnie e addetti aeroportuali) sarà di 24 ore, ci saranno comunque fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Alle 10 nell’area cargo dello scalo varesino si svolgerà la manifestazione promossa dai sindacati di base. "L’inflazione e i rincari di tutti i beni di prima necessità colpiscono con maggiore forza i lavoratori poveri, i precari e l’esercito dei senza lavoro, che sono arrivati a subire una crescita dell’inflazione effettiva, quindi una perdita del potere di acquisto dei loro redditi, di almeno il 18%", sottolineano le organizzazioni sindacali. Per questo chiedono aumento di stipendi e pensioni, rinnovo dei contratti nazionali e di quelli pubblici e privati, definizione di una legge sulle rappresentanze, tassazione delle grandi ricchezze e degli extraprofitti e la cancellazione della precarietà.

R.F.