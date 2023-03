Basta rifiuti abbandonati "Segnalate gli incivili"

Ancora rifiuti abbandonati dagli incivili: il materiale scaricato, proprio sotto il cartello di divieto di scarico, azione che ha il sapore di una beffa, è stato "immortalato" da una fotografia che è spunto per il sindaco di Casorate Sempione Dimitri Cassani per una riflessione affidata a un post sul suo profilo social con il quale invita a collaborare i suoi concittadini. Dopo l’eternit che verrà a breve smaltito, operazione, ricorda Cassani, che ha richiesto un impegno gravoso per l’amministrazione, che deve sostenere i costi, ora quella montagna di rifiuti "comparsa" in via Chiesa, in un’area al confine con Arsago Seprio,un’altra offesa messa a segno da incivili. Le telecamere sono la soluzione che a molti verrebbe in mente, spiega il sindaco" qualcosa stiamo mettendo in campo anche se, credo sia facile da capire, il territorio è talmente vasto che risulta praticamente impossibile avere una copertura totale". In passato, ricorda Cassani, qualcuno è stato individuato con le telecamere "ma anche grazie alla collaborazione con i cittadini che hanno fatto la segnalazione nei tempi e nei modi giusti".