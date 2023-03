"Basta dire che l’ospedale chiuderà. Sono parole che fanno male"

Buone notizie per l’ospedale di Saronno ma soprattutto la speranza che il peggio sia ormai alle spalle. Sono quelle che ha dato Mario Busnelli (foto), vicepresidente della Saronno Point, l’altra sera durante l’incontro sulla prevenzione oncologica all’auditorium Aldo Moro. La serata, organizzata dalla Saronno Point, associazione che da anni lavora per raccogliere fondi garantendo un importante sostegno all’ospedale di piazzale Borella con investimenti in strumentazioni, migliorie e progetti, ha visto la presenza di medici di famiglia, volontari e molti medici e infermieri del presidio di piazzale Borella. "Questo è il primo di una serie di incontri per far capire quanto è importante il nostro ospedale – ha esordito Mario Busnelli vicepresidente della Saronno Point – c’è una vera e propria orchestra nella struttura formata da medici, infermieri e volontari che lavora insieme. Noi con Croce Rossa e Lilt con cui stiamo organizzando un progetto come terzo settore per permettere ai degenti di vivere al meglio l’ospedale".

Busnelli ha rimarcato la fiducia nel futuro: "Basta dire che l’ospedale chiuderà. Sono parole che fanno male a chi lavora per tenere viva e in prima linea la struttura. Ci sono medici e si sdoppiano lavorando in reparto e in pronto soccorso perché credono nel nostro ospedale, nel servizio e nella nostra comunità. C’è un grande spirito di partecipazione e i segnali positivi non mancano". Tra le novità l’imminente avvio del cantiere del reparto marrone: "I fondi sono già stati stanziati. Sono arrivati i progetti e si sta organizzando l’intervento perchè necessariamente bisognerà riorganizzare la struttura per permettere di svolgere gli interventi". Busnelli annuncia anche che Saronno Point è al lavoro con un progetto per riaprire il bar dell’ospedale chiuso nell’estate del 2019 e mai più riaperto.

Sara Giudici