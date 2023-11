Banda delle farmacie. Altra spaccata notturna

Un pc portatile, un telefono cellulare, il denaro del fondo cassa e del distributore automatico. Questo il magro bottino dei ladri che sono entrati in azione la scorsa notte nella farmacia Stefini di Cazzago Brabbia. I malviventi hanno prima sfondato la vetrina con un tombino, poi sono entrati e in poco meno di qualche minuto hanno svaligiato le casse portando via qualche oggetto fra le poche attrezzature tecnologiche trovate. il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno mostrato i quattro malviventi mentre stavano operando davanti all’attività per mettere a segno la spaccata nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 novembre. Prima si sono aggirati per capire come entrare. Poi la decisione di usare un tombino per sfondare la vetrina. Il tutto per un magro il bottino. Adesso per la farmacia da sistemare sono i danni ingenti alla vetrata. Ladri in azione nonostante le telecamere e l’allarme che scatta, avvisando le forze dell’ordine. Qualche giorno fa a Magnago malviventi in azione nella farmacia comunale della frazione di Bienate. Si pensa ad una banda che colpisce le farmacie. Ch.S.