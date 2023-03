Bagni inagibili Rimandati a casa i 280 studenti

Bagni inagibili e studenti rimandati a casa. È successo ieri mattina, martedì 14 marzo, alla scuola Pellico (nella foto), secondaria di primo grado situata in via Appiani a Varese. Nell’istituto si è verificato un problema al sistema idraulico di alcuni servizi, causato da un oggetto gettato nello scarico di uno dei sanitari che ha ostruito la condotta principale. Una situazione che ha reso necessaria la sospensione delle attività didattiche, che riguardano circa 280 studenti.

La dirigente scolastica Paola Sumiraschi non ha quindi potuto far altro che chiudere la scuola avvisando tempestivamente i genitori degli alunni. "Non potendo garantire il regolare svolgimento delle attività, si pregano le gentili famiglie di venire a prendere i propri figli", il messaggio contenuto nella circolare diffusa nel corso della mattinata. Il Comune di Varese è subito intervenuto con il servizio di spurghi dell’Impresa Sangalli insieme ai tecnici comunali, che hanno risolto il problema che si era verificato nei bagni.

Nel corso della giornata la situazione è tornata così alla normalità: nel pomeriggio sia la direzione della scuola, con una nuova circolare, che l’amministrazione comunale hanno comunicato che le lezioni possono riprendere regolarmente già nella mattina di oggi, mercoledì 15 marzo.

L.C.