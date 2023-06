Azzate: in casa degli spacciatori con i cani. Trovati cinque chili di droga e una pistola

Azzate – Continua l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti che, nei giorni scorsi, nel territorio di Varese e dei Comuni limitrofi, ha visto impegnati i carabinieri di Azzate e le unità cinofile "Grom" e "Ocsi" di Orio al Serio (Bergamo) e Casatenovo (Lecco).

Nel corso dell’esecuzione di alcune perquisizioni personali e domiciliari operate nei confronti di quattro persone, gli uomini dell’Arma hanno infatti recuperato vari quantitativi di sostanze stupefacenti e materiale necessario per confezionare le dosi da vendere illecitamente, nonché una pistola detenuta abusivamente. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 5 chili di marijuana, 70 piante, oltre 600 grammi di hashish e un revolver calibro 7,5, sottoposti a sequestro.

Due degli uomini perquisiti, trovati in possesso delle quantità più elevate di droga, sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed uno anche per la detenzione abusiva dell’arma da fuoco. I due sono stati portati in carcere a Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria del capoluogo. Gli altri due soggetti invece sono stati denunciati per la detenzione di stupefacenti.

E prosegue anche l’azione di contrasto e perlustrazione nei boschi dello spaccio. Lo scorso 20 giugno i militari di Luino e la Squadra Cacciatori "Sardegna", nel corso di un servizio di controllo, hanno avvistato un nuovo bivacco attivo. Dopo averne osservato attentamente i movimenti sono intervenuti arrestando in flagranza di reato un cittadino di nazionalità marocchina intento a spacciare.

La nuova operazione, frutto di un’attenta attività di monitoraggio e osservazione del sito, resa ancora più difficile dalla fitta vegetazione, ha permesso di sorprendere lo spacciatore direttamente presso il bivacco situato in un’area impervia dei boschi di Cunardo. L’uomo, dopo un vano tentativo di fuga, è stato bloccato e perquisito: trovati due panetti di hashish e della cocaina, due cellulari e gli strumenti di misurazione e confezionamento. Il modus operandi era perfettamente funzionale all’illecita attività di cessione a ciclo continuo della droga, attraverso repentine e fugaci apparizioni a bordo strada degli acquirenti. L’arrestato è stato condotto in caserma. Qui è emerso come fosse già stato arrestato, sempre dall’Arma luinese, il 18 maggio 2022 per un analogo reato nei boschi del Varesotto e poi scarcerato il 19 gennaio 2023.