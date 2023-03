Avvocato aggredito alle spalle Preso uno sconosciuto violento

Quello che non t’aspetteresti mai, un sabato pomeriggio, la passeggiata in centro, la sosta al tavolino di un bar con la famiglia, la moglie e il figlio piccolo di due anni, all’improvviso l’aggressione alle spalle da parte di uno sconosciuto, un violento schiaffo all’orecchio che ti stordisce. È accaduto a Mauro Nucera, avvocato, in piazza San Giovanni a Busto Arsizio.

"Fatti che non devono accadere – racconta Nucera – Mia moglie è ancora sotto choc, il pensiero ricorrente è uno solo: se quel gesto violento avesse colpito mio figlio? Solo poco prima l’avevo in braccio". Nel giro di un’ora l’aggressore è stato rintracciato dalla Polizia locale e dai carabinieri e fermato, identificato dall’avvocato Nucera che è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso per il timore che potesse aver subìto una lesione al timpano, fortunatamente esclusa, quindi stato dimesso con cinque giorni di prognosi.

L’aggressore è un extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, che sempre sabato si sarebbe reso protagonista di altri gesti sconsiderati come il lancio di alcune sedie di un bar. "Soggetti che hanno questi comportamenti – continua il legale – non devono circolare, sono potenzialmente un pericolo, io l’ho vissuto sulla mia pelle in un momento di tranquillità con i miei cari, messo a rischio da un soggetto pericoloso".

R.F.