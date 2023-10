Autobus, mancano gli autisti. Autolinee Varesine: corsi e test

I conducenti di autobus scarseggiano e Autolinee Varesine corre ai ripari. L’azienda è pronta a lanciare per questo inverno un nuovo corso di formazione insieme ad Enaip Varese, che farà seguito alla proposta della scorsa primavera e a un secondo corso partito a settembre e attualmente in fase di svolgimento. Una proposta formativa che è stata riconosciuta con il premio "Vaicolbus Academy" rilasciato da Anav (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) per il suo forte carico innovativo. La peculiarità è data dalla coesistenza di momenti teorici svolti nelle aule di Enaip insieme a diverse lezioni all’autoscuola Unione, essenziali per il conseguimento delle patenti superiori e della carta di qualificazione del conducente. A questo si affianca l’esperienza diretta e concreta nella realtà di Autolinee Varesine, inizialmente per la conoscenza dei percorsi, dei servizi e dell’organizzazione interna, quindi per le essenziali attività di controlleria a bordo.

Infine, una volta superati tutti gli esami, si diventa a tutti gli effetti autisti, assegnati ad uno dei cinque depositi dell’azienda. Nei mesi scorsi il primo gruppo di 12 elementi ha completato con soddisfazione il proprio iter e tutti gli iscritti hanno già preso servizio sulle strade del varesotto. Ora sono aperte le selezioni per la terza edizione.

L.C.