Auto urta passeggino: corsa in ospedale per un bimbo di tre anni

Momenti di paura ieri mattina a Gallarate per un incidente in cui è rimasto coinvolto un bambino di tre anni, per fortuna dopo i timori iniziali non ci sono state conseguenze gravi. Il piccolo era nel passeggino spinto dalla mamma, all’improvviso è stato urtato da un’auto. L’automobilista, una donna, si è subito fermata, sul posto i soccorsi del 118, per il bimbo è stato disposto il trasporto a Varese all’Ospedale del Ponte dove è stato trattenuto in osservazione. Intorno a mezzogiorno soccorsi di nuovo in azione a Comerio dove un ragazzo di 17 anni, in sella alla sua moto, si è scontrato con una macchina ed è finito a terra. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del circolo di Varese in codice giallo. E’ invece di tre feriti il bilancio dell’incidente accaduto a Varese in via Ferravilla ieri pomeriggio, si tratta di due donne di 41 e 80 anni e di un uomo di 87. Sul posto per i rilievi la Polizia locale. Nessuno dei feriti era in condizioni gravi, tutti sono stati portati al circolo di Varese.