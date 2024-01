Auto finisce nel fossato. Soccorsi due pensionati

Brutta disavventura per una coppia di pensionati di Turate, finiti fuori strada in viale Europa alle porte di Saronno. È successo l’altra sera intorno alle 17. Determinante per il lieto fine del sinistro è stata la velocità contenuta a cui procedeva l’auto e il rapido intervento della polizia locale cittadina che ha subito aiutato i pensionati.

Cos’è accaduto? Il conducente di una Panda, un ottantenne di Turate, è finito nel fossato a bordo strada. Pensava che ci fosse semplicemente erba ed invece la vettura è sprofondata nell’avvallamento. Ha cercato di farla uscire ma senza successo. Così ha chiesto aiuto alla centrale operativa dalla polizia locale.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno fatto accorrere un carro attrezzi. Del resto i due coniugi, la moglie del conducente era sul sedile del passeggero, erano illesi. Un po’ spaventati ma in ottime condizioni. La vettura è stato recuperata con un’altra buona notizia, ossia il fatto che non abbia riportato danni.

S.G.