Auto contro albero . Conducente ubriaco e senza patente

Con un tasso alcolemico tre volte superiore a quello previsto per guidare si è messo al volante malgrado non avesse mai preso la patente. È quanto scoperto dalla polizia locale sul conducente, un 55enne sudamericano, dell’auto che sabato notte si è schiantata contro un albero in via Monti. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30. I soccorritori hanno prestato assistenza a cinque feriti: il conducente, un 37enne e tre donne, rispettivamente di 38, 46 e 49 anni. Tutti hanno riportato contusioni e lesioni varie ma non gravi. Durante gli accertamenti, è emerso che il conducente non solo guidava senza patente, ma si trovava in stato di ebbrezza con un valore alcolemico ben al di sopra del limite legale. E’ stato denunciato a piede libero ed è scattata una multa di 5000 euro. Alla luce delle recenti modifiche al codice della strada l’uomo rischia ora una pena detentiva fino a quattro anni. Sara Giudici