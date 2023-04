Auto abbatte lampioni e recinzione di una villa Caccia al conducente

I carabinieri cercano un uomo che la scorsa notte ha perso il controllo dell’auto, abbattendo una cinta e scappando poi a piedi. E’ caccia al fuggitivo che la scorsa notte a bordo di una vettura ha perso il controllo e ha abbattuto parte della recinzione di una villetta all’incrocio tra le vie Unione e Marconi a Parabiago. Il conducente una volta entrato nel giardino della villa con l’automobile, dopo aver abbattuto alcuni pali dell’illuminazione che si trovavano nelle vicinanze, ha lasciato la vettura in panne e completamente a pezzi, e si è allontanato a piedi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Legnano e i vigili del fuoco del distaccamento legnanese. I militari sono adesso impegnati nelle indagini per rintracciare il fuggitivo di cui non ci sono al momento tracce. L’auto potrebbe essere stata rubata. Ingenti i danni.