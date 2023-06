Auto a Fuoco a Stradella, Sospetto Stalking dietro l'Incendio

Un’auto a fuoco nella notte. Con il sospetto che la donna che la usava fosse la destinataria del “messaggio“. Potrebbe infatti esserci uno stalker dietro l’incendio divampato verso l’una dell’altra notte in via Fratelli Gay, a Stradella. Al momento solo sospetti, con le indagini dei carabinieri in corso, al solito nel più stretto riserbo, in questo caso anche a tutela della vittima di quello che pare un danneggiamento mirato. Pochi i dubbi sulla causa dolosa del rogo. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra da Broni, la Panda parcheggiata in strada era già completamente avvolta dalle fiamme, probabilmente per l’uso di un accelerante che ha fatto divampare il fuoco molto rapidamente.

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco che hanno così limitato i danni, solo parziali, a un’altra auto parcheggiata appena dietro a quella avvolta dalle fiamme. Nessuno è rimasto coinvolto anche perché l’incendio è stato appiccato, forse volutamente, quando la strada era deserta. Se sulla natura dolosa del rogo sembrano dunque non esserci molti dubbi, il resto è ancora tutto da chiarire dalle indagini in corso. Ma rispetto all’ipotesi di un gesto casuale, pare al momento più probabile l’atto mirato. E se verranno scoperti i motivi, porteranno anche al responsabile.

S.Z.