Como, Ats Insubria promuove progetti contro il disagio giovanile

Como, 18 ottobre 2023 - Ats Insubria ha avviato nove progetti per la prevenzione ed il contrasto al disagio dei minori finanziati da Regione Lombardia con un contributo di 840mila euro. Nel corso degli anni, e durante la recente pandemia, è emerso ancora più evidente che le trasformazioni sociali, economiche e culturali, insieme ai profondi mutamenti dei legami familiari, hanno avuto un riflesso significativo sulla condizione di vita delle famiglie e dei giovani: il disagio giovanile è in netto incremento e vede tanti ragazzi incapaci di gestire le ansie e le preoccupazioni. Sono, inoltre, in aumento le situazioni di isolamento e di abbandono scolastico.

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato l’assessore alla Famiglia e Solidarietà di Regione Lombardia Elena Lucchini che ha sottolineato l’impegno nel «contrastare il disagio dei minori e promuovere percorsi virtuosi di buone prassi, al fine di prevenire fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza, bullismo e cyberbullismo».

Presente anche l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso che ha evidenziato la necessità di «attivare una rete sul territorio che sensibilizzi e intervenga sulla problematica il più rapidamente possibile, cercando di evitare queste forme di disagio. Anche la cultura fa la sua parte: tramite l’istruzione e la formazione si può combattere questa piaga sociale». Cinque progetti verranno sviluppati sul territorio di Varese e quattro su quello di Como. «Sull’intero territorio di ATS Insubria sono stati messi a disposizione 840mila euro, di cui 665.000 euro finanziati attraverso ATS e 175.000 euro in cofinanziamento da parte dei soggetti partner - conclude Ettore Presutto, direttore sociosanitario di Ats Insubria - suddividendo i progetti tra i due territori, i 5 del territorio di Varese sono stati finanziati per 377.000 euro, mentre i 4 del territorio di Como per 288.000 euro».