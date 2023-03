Ateneo Insubria Vincere l’ansia: l’invito in video

L’Università dell’Insubria si presenta alle future matricole con un messaggio forte e pieno di positività, nel video di lancio dell’open day di sabato 1 aprile. "Believe" è il titolo del cortometraggio che si inserisce nel dibattito di cronaca sulle difficoltà, la sofferenza e l’aspettativa schiacciante che gli studenti universitari si trovano talvolta a vivere e non sempre riescono ad affrontare, arrivando a gesti estremi come accaduto a febbraio a Milano. In una breve storia motivazionale c’è la risposta della comunità accademica di Varese, Como e Busto, che accoglie i suoi studenti invitandoli a non avere paura di provarci e non avere paura di farcela, sostenendoli per andare oltre ansia e pressioni. In una delicata catena di fiducia, "Believe" contiene una serie di messaggi positivi come solidarietà, integrazione, sport, costanza e determinazione.

"Un invito ad essere se stessi e confidare nelle proprie forze - commenta il rettore Angelo Tagliabue - con il sostegno dei professori e dei compagni di corso. Quello che contraddistingue la didattica insubrica è da sempre un rapporto stretto tra docenti e studenti, essere considerati persone e non numeri, essere aiutati se serve, essere accompagnati a dare il meglio di sé per crescere e affrontare il proprio futuro". Il corto è stato scritto dal professor Andrea Bellavita, da un’idea del responsabile comunicazione di ateneo Flavio Saturno, con riprese di Jacopo Bernard, Davide Poerio e Michele Ronchi. I protagonisti sono studenti e studentesse provenienti da diversi corsi di laurea e sedi, selezionati attraverso i canali social istituzionali. I quattro attori principali sono Lidiya Castiglioni, Umberto Morganti, Sara Rizzato e Lionel Tekinmo, la voce narrante della storia.