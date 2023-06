Assolti due innocenti, un anno e mezzo in carcere mentre i colpevoli restano liberi

Due innocenti finiti in galera per un anno e mezzo mentre i colpevoli restano liberi. La vicenda degli abusi sessuali consumati nella serata del 3 dicembre uno sul treno e l’altro nella sala d’aspetto di Venegono Inferiore, attende ulteriori sviluppi dopo la sentenza di assoluzione di Elayar Hamza e Fusy Mantegazza Gregory Anthony, i due sospettati delle violenze mai riconosciuti dalle loro vittime. Nella sentenza viene acclarato il fatto ai danni delle due ragazze, entrambe giovanissime ed entrambe abusate da due persone. Una tenuta ferma da una bicicletta ed una stampella. L’altra bloccata all’interno della sala d’aspetto della stazione di Venegono Inferiore.

Il Collegio di Varese ha di fatto puntato il dito contro due soggetti che avrebbero commesso il fatto dopo aver raccolto anche il dna ed alcune immagini delle telecamere che sono state appositamente ingrandite, schiarite e riprodotte in aula durante il dibattimento che ha scagionato i due imputati che furono prima sottoposti a fermo, quindi ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. In un primo tempo il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dei due imputati: 8 anni e un mese per Fusi, 9 anni e 2 mesi per Elayar. I due giovani vennero arrestati il 5 dicembre 2021 e rimessi in libertà il 7 marzo 2023 passando quasi un anno e mezzo in carcere senza avere colpa. Quindi, dopo il confronto diretto, l’identificazione di altri due soggetti nel giro dei sospettati che potrebbero essere i responsabili delle violenze. Le immagini riprese dalle videocamere ritraggono il sottopasso ferroviario di Tradate.

In queste ultime ore spuntano i nomi di soggetti che potrebbero avuto un ruolo importante nella triste vicenda. Una delle due ragazze avrebbe riconosciuto come uno degli stupratori un terzo uomo che si trovava nello stesso appartamento dove furono arrestati i due imputati. La procura ha identificato questo terzo uomo che però è svanito nel nulla. Adesso in procura vige il massimo riserbo sulla cattura dei veri stupratori perché sono emersi elementi utili all’identificazione.

Christian Sormani