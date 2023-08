Arrivano i fondi a Barasso: via ai lavori sul torrente Rio Cassini

Il Comune di Barasso si è aggiudicato un finanziamento statale da fondi Pnrr pari a 96mila euro per la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del reticolo minore Rio Cassini, in seguito all’incendio che nel 2017 ha colpito il massiccio del Campo dei Fiori. I lavori hanno già visto una prima fase di sistemazione del tratto che inizia dalla località “al Piano“, dall’altezza della Casa del Sole fino a circa metà della prima parte di via Bregonzio. Tratti che saranno oggetto di pulizia nelle prossime settimane da parte dei volontari della Protezione civile Valtinella.

Il tratto oggetto dei nuovi lavori è quello che prosegue dal ponte di via Bolchini lungo via Bregonzio e che prosegue per tutta via Don Basilio Parietti fino al retro dell’Asilo infantile Alemagna. "La messa in sicurezza del tratto di torrente che dalla montagna attraversa il centro abitato, cioè il cuore del nostro paese, è un aspetto di prevenzione e mitigazione del rischio fondamentale e che era al centro dell’agenda programmatica della attuale amministrazione comunale, dopo gli strascichi dolorosi lasciati dall’incendio del Campo dei Fiori di qualche anno fa – commenta il sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari –: è un risultato soddisfacente che ci rende orgogliosi del lavoro svolto".

Lorenzo Crespi