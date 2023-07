Arriva la vasca volano contro gli allagamenti

I lavori inizieranno a metà settembre ma il cantiere per la realizzazione della vasca volano di via Foscolo è già stato avviato per alcune operazioni preliminari. Il progetto verrà realizzato, in sinergia con l’amministrazione e gli uffici comunali, da Gruppo Cap che ha investito oltre 3,5 milioni di euro con la finalità di minimizzare gli allagamenti che si verificano in piazza Mercato e in tutto il centro quando piove in modo violento e insistente. Verrà dunque realizzata una vasca volano di accumulo di diecimila metri cubi nell’area sterrata adibita a parcheggio in via Alighieri, all’angolo con via Foscolo. La vasca avrà un ingombro di 1500 metri quadrati per otto metri di profondità, e sarà completamente interrata e sistemata, in superficie a parcheggio, garantendo 36 posti auto e spazi a verde.

Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un tratto di fognatura di circa 200 metri lungo via Foscolo, oltre ad alcune opere accessorie sull’attuale rete fognaria. Le pompe immetteranno le acque in rete con una portata di circa 30 litri al secondo consentendo lo svuotamento della vasca in circa 48 ore.