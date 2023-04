Arriva la pioggia e fa danni Crolla un muro di cinta: strada chiusa e traffico in tilt

di Rosella Formenti

La pioggia annunciata dalle previsioni è arrivata sul Varesotto, attesa certo per contrastare la perdurante siccità ma le precipitazioni violente dell’altra notte hanno causato problemi, decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Disagi alla circolazione ieri mattina a Malnate: in via Rimembranze la pioggia notturna ha causato il cedimento di un muro con i massi che hanno invaso parte della carreggiata. La strada è stata chiusa quindi il sindaco Irene Bellifemine ha emanato un’ordinanza riguardante alcune modifiche alla viabilità che hanno interessato i tanti automobilisti che ieri si sono messi in movimento per andare a lavorare. Ha sottolineato Bellifemine: "Questa situazione fa emergere l’importanza di creare percorsi alternativi sovracomunali, quando una delle strade di percorrenza verso Varese e la Svizzera si interrompe per cause di forza maggiore come questa il traffico confluisce sulle stradi rimanenti creando ingorghi e code più lunghe del solito". Proprio ieri il sindaco di Malnate con il collega di Vedano Olona Cristiano Citterio ha avuto un incontro in Regione Lombardia con l’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi. All’assessore Terzi sono state illustrate tutte le criticità legate alla viabilità nella zona non più sostenibili. Sul tavolo la riattivazione del progetto, che risale agli anni novanta del "Peduncolo di Vedano", intervento ritenuto fondamentale per snellire il traffico che ha un impatto pesante sui due comuni.

La pioggia ha causato uno smottamento anche a Varese in via Foscolo, lungo la strada che porta al Sacro Monte, a cedere parte della cinta di una villa privata, i detriti sono arrivati sulla strada, sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Il maltempo nella notte tra giovedì e venerdì ha causato diversi allagamenti, decine le chiamate ai vigili del fuoco a Saronno, Gerenzano, Varese, Lonate Pozzolo e Turate. Problemi per alberi caduti a Gornate Olona, Varese, Biandronno, Bedero Valcuvia.