Arriva il foglio di via obbligatorio per dodici attivisti ambientalisti

Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nei comuni di Ferno e Somma Lombardo, territorio dello scalo di Malpensa, per 12 attivisti del movimento ambientalista "ultima generazione". Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Varese e riguarda quanto accaduto lo scorso 14 febbraio a Malpensa. Quel giorno nell’ambito della campagna di mobilitazione "non paghiamo il fossile", alcuni degli attivisti, così come accertato dall’ufficio di Polizia di Frontiera di Malpensa, avevano manifestato presso il terminal di Sea Prime destinato ai voli privati, quindi dopo aver aperto un varco nella recinzione che delimita l’area aeroportuale si erano introdotti illecitamente negli spazi di sosta e manovra degli aeromobili e lì incollarsi alla pavimentazione stradale. Altri manifestanti invece, all’ingresso degli uffici della società, hanno imbrattato con vernice colorata la facciata dell’immobile applicando sulle vetrate alcuni volantini di protesta, altri avevano bloccato le corsie di ingresso e uscita per i veicoli, sedendosi e incollandosi anche loro alla pavimentazione, impedendo il passaggio dei mezzi in servizio aeroportuale. Tutti sono stati denunciati a vario titolo, per i reati di danneggiamento, deturpamento e imbrattamento e resistenza a pubblico ufficiale. Per 12 di loro foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Ferno e Somma Lombardo. R.F.