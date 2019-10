Milano, 3 ottobre 2019 - Quattro persone arrestate per spaccio, 7 chili di droga e 30mila euro sequestrati. E' il bilancio di un'operazione di polizia. Tra gli arrestati anche un ragazzo di 24 anni che è stato trovato in possesso di 2 chili di marijuana, in parte già divisa in dosi, 600 grammi di hashish, vario materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi e una somma di 27mila euro considerato dai poliziotti i proventi delle vendite. Durante la perquisizione in casa, sono state trovate anche tre piante di canapa ancora nel vaso dove erano presenti le prime inflorescenze.



Nella provincia di Varese, gli agenti hanno arrestato, e posto ai domiciliari, un altro uomo di 35 anni fermato per alcuni controlli. Dentro la sella del suo scooter è stata trovata una busta sigillata che conteneva 1 chilo di marijuana. Sempre a Varese, nel bosco di Vedano Olona, è stato trovato un uomo con una dose di marijuana che è stato segnalato alla Prefettura.

