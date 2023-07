Arrestato 19enne italiano per furto aggravato a Saronno

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Saronno hanno arrestato un 19enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, autore di un furto aggravato ai danni di un "Compro oro" della città. Il giovane, dopo aver infranto le vetrine, si era introdotto all’interno dell’esercizio commerciale, impossessandosi di due collane e quattro bracciali del valore complessivo di circa 250 euro. Ma la sua azione non è rimasta inosservata: all’interno della rivendita era presente, nell’area blindata e protetta, una commessa, che ha immediatamente avvertito il 112. Vani dunque i tentativi di fuga: il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre l’arrestato al termine delle formalità di rito è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura sta indagando per verificare se l’uomo sia responsabile di rapine analoghe avvenute in passaro nel Saronnese. L.C.