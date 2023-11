Aree funerarie e cold case. Un percorso nel Medioevo

Da campus di ricerca bioarcheologica a siti-museo. Le tre chiese di Cittiglio, Azzio e Caravate, che negli ultimi anni hanno ospitato le attività di studio del gruppo di ricerca in antropologia dell’Università dell’Insubria, aprono ora le porte al pubblico per svelare i reperti di un passato davvero lontano. Responsabile scientifico del progetto l’antropologa Marta Licata. "È la musealizzazione di tre siti – ha spiegato – con un itinerario di musei a cielo aperto, caratterizzati dalla presenza di antiche aree funerarie e della scoperta di diversi resti umani di età medievale". Grazie all’inaugurazione del percorso bioarcheologico della Valcuvia chiunque potrà così conoscere le peculiarità dei tre luoghi di culto che celavano segreti tornati alla luce grazie alle recenti campagne di scavo.

L’esempio più lampante è quello della tomba 13 della chiesa di San Biagio a Cittiglio, dove il lavoro degli antropologi ha permesso di ricostruire un omicidio medievale partendo dalle lesioni sul cranio di uno scheletro. Questa e altre sepolture si possono osservare nella chiesa, in un contesto musealizzato grazie all’impegno dell’associazione Amici di San Biagio, che dagli anni Ottanta si occupa di valorizzare l’antica chiesa. Anche i “cold case“ e le sepolture dei frati francescani di Azzio, scoperti in una cripta seicentesca nella chiesa di Sant’Eusebio e Sant’Antonio, sono nuovamente disponibili attraverso la visita delle strutture funerarie, dei pannelli esplicativi e dei sistemi digitali per la raccolta delle immagini ottenute durante le indagini scientifiche.

Nel sito medievale di Caravate è documentato invece un caso unico di osteomielite oculare, il cui studio è esposto nella chiesetta di Sant’Agostino. Da questo sito provengono numerosi casi di traumi cranici su individui di sesso femminile. Attualmente questi reperti, insieme ad altri provenienti da diversi siti della provincia di Varese, sono custoditi nell’archivio biologico di Caravate.

La creazione di questa osteoteca è stata possibile grazie all’amministrazione comunale che ha messo a disposizione l’edificio dell’ex biblioteca adiacente alla chiesa. Il percorso di visita intorno ai tre siti archeologici è stato realizzato grazie al finanziamento ottenuto da Fondazione Cariplo e Fondazione comunitaria del Varesotto. L’inaugurazione si è svolta nella giornata di sabato, con partenza da Cittiglio.

Accompagnati dagli antropologi dell’Università dell’Insubria, dai partner e dai sostenitori del progetto, i visitatori hanno poi raggiunto i siti di Azzio e Caravate, esplorando le chiese e le aree archeologiche.