Arconate tra i primi 3 Comuni selezionati per aiutare la rinascita dell'Ucraina Arconate è stato selezionato tra i primi tre Comuni che parteciperanno al progetto europeo "Bridges of Trust" per aiutare a ricostruire l'Ucraina. I sindaci ucraini sono stati accolti con grande orgoglio a Palazzo Taverna.