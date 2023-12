Anziani e truffe. Un vademecum per evitarle

Truffe agli anziani, una piaga difficile da guarire che può essere affrontata solo informando le potenziali vittime dei sistemi in continua evoluzione che questi "professionisti" mettono in atto per ingannare e fare cassa. Ieri pomeriggio a Palazzo Leone da Perego il vice questore Ilenia Romano, il sindaco Lorenzo Radice e il rappresentante di Anaci, che ha promosso l’iniziativa, hanno presentato la brochure che ha come obiettivo spiegare alle potenziali vittime le forme più diffuse di truffa, indicando anche i comportamenti da mettere in atto per provare ad anticipare le mosse dei malintenzionati. E così la brochure ha "fatto 13", non perché si vinca qualcosa ma perché sono proprio tredici le azioni preventive esposte e spiegate in modo esaustivo e puntuale. L’opuscolo sarà diffuso negli uffici del commissariato, info point dell’ospedale, Urp del Comune, Auser e Università degli anziani “Ualz“. P.G.