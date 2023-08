Anziana cade a Cerro Maggiore: salvata dalla polizia locale

Cade in casa e da sola non riesce più ad alzarsi: anziana salvata a Cerro Maggiore. Intervento provvidenziale della polizia locale e dei vigili del fuoco in un appartamento di via Arno. La donna, classe 1941, era a casa da sola. A cercarla era stata una amica alla quale la donna non rispondeva. I soccorsi, una volta entrati in casa, l’hanno trovata riversa a terra. "Non è grave, ma è confusa e non ricorda nulla – spiega l’assessore Alessandro Provini –. È stata portata al pronto soccorso in ambulanza. I carabinieri ci hanno chiesto contatti di eventuali parenti, ma al momento non ne conosciamo. Sembra che la donna sia caduta accidentalmente, non riuscendo a rialzarsi o chiamare i soccorsi".

A Parabiago sono in corso le indagini sull’episodio accaduto qualche giorno fa in una abitazione: i padroni di due cani hanno dovuto chiamare il 118 dopo essere stati aggrediti dai loro animali. Secondo il racconto, i due cani di media taglia si sono aizzati contro di loro senza apparente motivo. Sul posto provvidenziale l’intervento della polizia locale che ha allontanato e isolato i cani. Nessuno dei due avrebbe riportato gravi ferite.

C.S.