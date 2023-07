Annegato nel Lago Maggiore, indagini in corso sulla tragica morte di un giovane nordafricano

Tragedia nella notte tra sabato e domenica a Laveno Mombello: un giovane di 29 anni, nordafricano è morto annegato nelle acque del Lago Maggiore. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Luino per fare chiarezza sull’accaduto, oltre all’ipotesi di un tragico incidente, annegato forse per un malore, non è stata esclusa quella del gesto volontario. A dare l’allerta intorno alle 3,40 un passante che ha visto il giovane non riemergere dopo essersi tuffato nel lago dal molo di Laveno Mombello. Sul posto sono arrivati i soccorsi, la Guardia costiera, i vigili del fuoco, i sommozzatori e i carabinieri. Il cadavere è stato recuperato all’alba a cinque metri di profondità. È la terza vittima nel varesotto in queste settimane estive di un bagno al lago. R.F.