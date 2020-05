Varese, 31 maggio 2020 - Due mesi di prognosi per Andrea Gambini, commissario cittadino della Lega di Varese, vittima di un brutto incidente domestico, una caduta accidentale dalle scale con serie conseguenze: quattro costole rotte, un polmone perforato e il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Niguarda. Gambini si è confrontato con i vertici del Carroccio e ha deciso di dimettersi dall’incarico, proprio per la lunga degenza e l’impossibilità di essere pienamente operativo per mesi, consegnando il mandato al segretario provinciale Matteo Bianchi, che gli aveva affidato l’incarico.

"Le dimissioni sono la scelta giusta – ha detto Gambini – la Lega in questo momento ha bisogno di una guida e di persone operative al cento per cento, l’incidente mi terrà invece lontano dalla politica per mesi. Sono davvero rammaricato". Da Bianchi gli auguri di pronta guarigione: "Lo aspettiamo per le prossime battaglie".