Ancora un pedone investito. Schianto fatale per un’anziana. Tragedia a Busto Arsizio

Incidente mortale ieri mattina a Busto Arsizio, vittima un’anziana, Laura Lualdi, 74 anni, travolta da un’auto in viale Boccaccio, arteria stradale tra le più trafficate in città. E’ accaduto intorno alle 10,30 all’altezza di un distributore di carburante, l’anziana stava camminando lungo il viale e sarebbe stata investita dalla macchina alla cui guida c’era un uomo di 84 anni, che mentre stava effettuando una svolta non si sarebbe accorto del pedone. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118, con ambulanza e auto medica e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni della settantaquattrenne sono apparse subito gravissime, gli operatori sanitari l’hanno quindi trasportata all’ospedale di Legnano ma all’arrivo al pronto soccorso i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In stato di choc l’anziano automobilista alla guida della vettura che ha travolto la donna, l’ottantaquattrenne è stato accompagnato in ospedale a Gallarate per accertamenti. Gli agenti del comando bustese hanno raccolto tutti gli elementi utili per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente che ancora una volta richiama l’attenzione sul lungo viale che collega con il rione di Borsano, in direzione di Legnano e Dairago. "Siamo ancora una volta di fronte a una tragedia – dice Adriano Landoni, portavoce del Comitato spontaneo di Borsano – da tempo sollecitiamo interventi per due strade pericolose, viale Boccaccio e viale Toscana. La morte dell’anziana investita è di nuovo un campanello d’allarme, c’è bisogno di sicurezza, noi come residenti per viale Boccaccio siamo in attesa dei photo-red, promessi dall’amministrazione ma finora non ci sono. Dopo questa tragedia chiediamo di nuovo un incontro al sindaco Emanuele Antonelli e all’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo, ci devono ascoltare". Landoni lancia l’Sos anche su viale Toscana: "Qualche mese fa alla rotonda si è verificato un incidente mortale, servono interventi per la sicurezza".

R.F.