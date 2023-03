Ancora miasmi in città segnalati da No Elcon

Continuano a farsi sentire i miasmi che da anni causano disagi nei comuni di Castellanza, Olgiate Olona e Marnate. Anche ieri le "molestie olfattive" secondo la definizione burocratica erano nell’aria, come nei giorni scorsi, cattivi odori puntualmente segnalati dai cittadini sulla pagina social dell’Assemblea Popolare No Elcon che nella mattinata di giovedì ha organizzato un "presidio rumoroso" davanti alla sede di Perstorp a Castellanza per ribadire la decisa contrarietà alla proroga concessa all’azienda per quanto riguarda le emissioni inquinanti fuori parametri, causa dei miasmi. Perstorp, sulla base di quanto deciso nella Conferenza dei servizi che si è svolta di recente a Varese proprio sull’argomento, entro la fine dell’anno deve rientrare nei parametri di legge relativi a Bod, Cod e Solfati, scaricati nella fognatura. Davanti all’ingresso dell’azienda i manifestanti hanno esposto alcuni striscioni e hanno fatto rumore con clacson e trombette, la protesta è arrivata forte mentre all’interno era in corso un sopralluogo con i tecnici e i rappresentanti degli enti che fanno parte della Conferenza dei servizi, il tavolo impegnato a individuare le cause dei cattivi odori e a trovare soluzioni. "Non possiamo tollerare questa ennesima proroga – hanno ribadito i partecipanti al presidio – sono 14 anni che lottiamo contro le continue deroghe per le emissioni di Perstorp, basta!" Lunedì 27 a Varese è convocata di nuovo la Conferenza dei Servizi, al tavolo i sindaci di Castellanza, Olgiate Olona e Marnate, la Provincia di Varese, Arpa, Ats, Ato, Alfa. R.F.