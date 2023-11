Ferrovia da Gallarate a Malpensa, scoperti sacchi di amianto nel cantiere

Varese, 28 novembre 2023 – I lavori per la realizzazione del nuovo tracciato ferroviario per collegare il Terminal 2 di Malpensa con la linea RFI a Gallarate hanno portato alla scoperta di amianto, abbandonato da anni, probabilmente da quando fu realizzato l’intervento nel territorio sulla vecchia 336 per trasformarla in superstrada in occasione dei Mondiali di calcio di Italia 90.

Ora il materiale inquinante pericoloso è in decine di sacchi, in attesa di essere smaltiti negli appositi impianti. “Non era sottoterra – fa sapere il sindaco di Casorate Sempione Dimitri Cassani – ma in superficie, il taglio degli alberi l’ha fatto scoprire”.

Lo smaltimento dovrà essere effettuato dall’azienda che in questo momento sta realizzando il nuovo tracciato ferroviario con conseguente aggravio di costi. Purtroppo l’amianto in anni passati è stato smaltito in modo inadeguato, senza il rispetto delle norme esistenti, i due casi più recenti riguardano Busto Arsizio: il materiale è “emerso” durante gli scavi per la realizzazione del nuovo sottopasso viabilistico nel rione Sant’Anna e nell’area in via Del Roccolo dove da poco sono ripresi i lavori per realizzare un grande parco, bloccati nei mesi scorsi proprio per la scoperta di pezzi di eternit che hanno richiesto la bonifica.