Ambientalisti in coro: no al mega ospedale Legambiente Gallarate chiede al sindaco di mantenere attivo l'ospedale S. Antonio Abate, evitando la costruzione di un ospedale unico a Busto Arsizio-Gallarate: si salverebbe il verde tra i due Comuni e si trasformerebbero zone abbandonate in luoghi di cura.